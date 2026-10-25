Тенісистка Рибакіна захистила титул WTA 500 у Нінбо — Interia Sport

Тенісистка Єлена Рибакіна здобула перемогу на турнірі WTA 500 у китайському Нінбо, у фіналі обігравши представницю Канади Лейлу Фернандес із рахунком 6:2, 6:2. Матч тривав 76 хвилин. Рибакіна захистила титул, який виграла на цих змаганнях роком раніше.

Перелом у першому сеті

Фернандес розпочала матч на подачі та на початку зустрічі мала два брейк-пойнти, щоб повести 2:0. Однак Рибакіна втримала подачу, а в п’ятому геймі реалізувала власний шанс на брейк. Після цього тенісистка з Казахстану не віддала суперниці жодного гейму до завершення партії та виграла її з рахунком 6:2.

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Другий титул поспіль

У другому сеті Рибакіна зробила брейк уже в третьому геймі. Фернандес мала дві можливості зрівняти рахунок до 2:2, проте тривалий гейм завершився на користь лідерки світового рейтингу. Канадка згодом взяла ще один гейм, але Рибакіна оформила ще один брейк і завершила матч на подачі за рахунку 5:2.

Як повідомляє Interia Sport, у неофіційному рейтингу WTA Race Рибакіна випереджає Арину Соболенко на 1442 очки. Соболенко має зіграти лише на WTA Finals, де можна здобути максимум 1500 очок, тоді як Рибакіна планує виступити наступного тижня на турнірі WTA 500 у Токіо.

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