Тенісистка Рибакіна знялася з турніру в Токіо через травму спини — Interia Sport

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна знялася з турніру WTA в японському Токіо перед чвертьфінальним матчем проти Лейли Фернандес. Офіційною причиною вказано травму спини, повідомляє Interia Sport.

Перемога над Путінцевою

Рибакіна прибула до Японії після перемоги на турнірі WTA 500 у китайському Нінбо. У першому колі змагань у Токіо вона отримала вільний жереб, а в другому перемогла Юлію Путінцеву з рахунком 6:2, 6:3.

Цей успіх гарантував представниці Казахстану перше місце в рейтингу WTA за підсумками сезону. Її перевага над другою ракеткою світу Аріною Соболенко стала достатньою, щоб позиція лідерки не змінилася незалежно від результатів WTA Finals.

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Фернандес вийшла до півфіналу

Після зняття Рибакіної Лейла Фернандес без гри пройшла до півфіналу турніру в японській столиці. Її суперницею в півфіналі буде Каміла Рахімова, яка представляє Узбекистан.

Рахімова потрапила до основної сітки як щаслива невдаха після зняття Белінди Бенчич. На шляху до півфіналу вона обіграла Катерину Александрову та Маю Джойнт.

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