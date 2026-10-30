Тенісистка Рибакіна знялася з турніру в Токіо через травму спини — Interia Sport
Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна знялася з турніру WTA в японському Токіо перед чвертьфінальним матчем проти Лейли Фернандес. Офіційною причиною вказано травму спини, повідомляє Interia Sport.
Перемога над Путінцевою
Рибакіна прибула до Японії після перемоги на турнірі WTA 500 у китайському Нінбо. У першому колі змагань у Токіо вона отримала вільний жереб, а в другому перемогла Юлію Путінцеву з рахунком 6:2, 6:3.
Цей успіх гарантував представниці Казахстану перше місце в рейтингу WTA за підсумками сезону. Її перевага над другою ракеткою світу Аріною Соболенко стала достатньою, щоб позиція лідерки не змінилася незалежно від результатів WTA Finals.
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Фернандес вийшла до півфіналу
Після зняття Рибакіної Лейла Фернандес без гри пройшла до півфіналу турніру в японській столиці. Її суперницею в півфіналі буде Каміла Рахімова, яка представляє Узбекистан.
Рахімова потрапила до основної сітки як щаслива невдаха після зняття Белінди Бенчич. На шляху до півфіналу вона обіграла Катерину Александрову та Маю Джойнт.