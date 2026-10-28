Тенісистка Сінякова відігралася та перемогла Тараруді в Гуанчжоу — Interia Sport

У Гуанчжоу, Китай, чеська тенісистка Катержина Сінякова перемогла представницю Таїланду Ланлану Тараруді у першому колі турніру WTA 250. Сінякова поступилася в першому сеті, але виграла матч із рахунком 2:6, 6:1, 6:4, повідомляє Interia Sport.

Невдалий початок матчу

Тараруді чотири рази взяла подачу суперниці в першій партії та завершила її за трохи більш як пів години — 6:2. У другому сеті Сінякова змінила перебіг гри: одразу зробила брейк, повела 3:0, а згодом виграла чотири гейми поспіль. Чешка зрівняла рахунок за сетами, віддавши суперниці лише один гейм.

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Перевага 5:1 у вирішальній партії

У третьому сеті Сінякова повела 5:1, маючи перевагу у три брейки. Тараруді скоротила відставання до 5:4: вона виграла гейм на подачі чешки, взяла власну подачу, а потім ще раз зробила брейк. Однак Сінякова не дозволила суперниці зрівняти рахунок і завершила матч брейком під нуль.

Зустріч тривала майже дві години. У 1/8 фіналу турніру в Гуанчжоу Сінякова зіграє проти Клер Лю. Перед переїздом до Китаю чешка виграла турнір в Осаці, де у фіналі обіграла Ешлін Крюгер у двох сетах. На шляху до титулу в Японії вона також перемогла Магду Лінетт — 6:4, 6:1.

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