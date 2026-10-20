Тенісистка Світоліна оголосила про припинення шлюбу з Монфісом — The Japan Times

Тенісистка з України Еліна Світоліна повідомила про припинення шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. У дописі в Instagram вона зазначила, що їй необхідно знову знайти себе після емоційних труднощів, пов’язаних із війною, яку держава-агресор Росія веде проти України, повідомляє The Japan Times.

Заява Світоліної

Спортсменка написала, що це «найважче», чим їй доводилося ділитися публічно. За її словами, після вторгнення Росії в Україну у 2022 році вона переживала безсонні ночі, сумніви та відчуття, що поступово втрачає себе.

Світоліна повідомила, що Монфіс підтримував її в цей період і що подружжя тривалий час намагалося подолати труднощі разом. Водночас вона дійшла висновку, що не може повернутися до себе в межах їхнього шлюбу. Тенісистка попросила поставитися до рішення родини з добротою та повагою до приватності, наголосивши, що нікого не звинувачує.

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Спільна дитина та кар’єра

Пара одружилася в липні 2021 року, а в жовтні 2022-го у них народилася донька Скай. Світоліна підкреслила, що дитина завжди буде для них на першому місці: хоча їхній шлюб завершується, вони й надалі залишатимуться її батьками.

Світоліна нещодавно здобула путівку на підсумковий турнір WTA в Індіан-Веллсі, штат Каліфорнія. Монфіс, колишня шоста ракетка світу, за даними Міжнародного агентства з доброчесності в тенісі значиться як тенісист, що завершив професійну кар’єру.

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