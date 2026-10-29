Тенісистка Свьонтек отримала відзнаку Billie Jean King Cup — Interia Sport

Іга Свьонтек отримала відзнаку від організаторів Billie Jean King Cup за виступ у плей-оф турніру. Як повідомляє Interia Sport, у голосуванні вболівальників польська тенісистка набрала 39% голосів.

Дві перемоги без втрати сетів

У листопаді 2025 року Свьонтек провела два одиночні матчі за збірну Польщі в плей-оф. Вона обіграла Еліс Тсе з рахунком 6:0, 6:1, а також перемогла Габріелу Лі — 6:2, 6:0.

У чотирьох сетах польська тенісистка віддала суперницям лише три гейми. Її результати допомогли збірній Польщі здобути перемоги над командами Нової Зеландії та Румунії з однаковим рахунком 3:0 і вийти до кваліфікації фінального турніру в квітні 2026 року.

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Результати голосування

За Свьонтек проголосували 39% уболівальників. Вона випередила канадку Вікторію Мбоко, яка набрала 30% голосів, австралійку Майю Джойнт — 12%, бельгійку Єлін Вандромме — 11%, а також швейцарку Сімону Вальтерт — 9%.

Організатори Billie Jean King Cup обрали п’ятьох тенісисток і капітанку з 20 кандидатур. Під час відбору враховували виступи учасниць, їхній внесок у команди та відповідність цінностям турніру.

Три з шести відзнак отримали представниці Чехії: капітанка Барбора Стрицова, Кароліна Мухова та Лінда Носкова. За даними джерела, чеська збірна перемогла Україну у фіналі та здобула 12-й титул турніру. Також відзнаки отримали Яніс Т’єн та Анна Бондар за виступи за збірні Індонезії та Угорщини на регіональному рівні змагань.

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