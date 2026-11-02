Тенісистка Вінус Вільямс зазнала 17-ї поразки поспіль в одиночному розряді

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Легендарна американська тенісистка Вінус Вільямс програла 17-й матч поспіль в одиночному розряді. Востаннє 46-річній спортсменці вдавалося здобути перемогу на турнірі WTA в одиночному розряді ще в липні 2025 року.

Семиразова чемпіонка турнірів Grand Slam продовжує невдалу серію виступів.

На старті турніру WTA 250 у Гонконгу експерша ракетка світу поступилася американці Мері Стояні, яка посідає 114-те місце в рейтингу WTA. Зустріч завершилася з рахунком 2:6, 3:6.

Востаннє 46-річна Вільямс виграла матч на турнірі WTA у одиночному розряді у липні 2025 року. Тоді вона здолала співвітчизницю Пейтон Стернс у Вашингтоні.

Вінус Вільямс дебютувала в жіночому турі ще в жовтні 1994 року. До першого фіналу на рівні WTA дійшла восени 1997-го, а прем'єрний турнір виграла в лютому наступного року.

У наступні два десятиліття виграла ще 48 титулів одиночного розряду. Зокрема, сім разів тріумфувала на мейджорах (Вімблдон – п'ять разів, US Open – двічі). Також виграла по одному Grand Slam Cup та Tour Finals, а в 2000 році здобула «золото» Олімпіади в Сіднеї. Востаннє грала фінали в 2017-му (три поразки).

У парному розряді виграла 22 титули, зокрема 14 разів перемогла на мейджорах. Тричі тріумфувала в дуетах на Олімпійських іграх. Двічі виграла турніри серії Grand Slam у міксті.

Про це повідомляють спортивні видання.

Серена та Вінус Вільямс вперше за чотири роки зіграють у парі.

Нагадаємо, Світоліна пробилася до третього кола WTA 1000.

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