Тенісистки Свьонтек і Хвалінська зіграють у півфіналі Wuhan Open — Interia Sport

Польські тенісистки Іга Свьонтек і Мая Хвалінська зустрінуться у півфіналі турніру WTA 1000 Wuhan Open у китайському Ухані. Обидві спортсменки виграли чвертьфінальні матчі. Їхня очна зустріч запланована на суботу не раніше 12:30.

Як повідомляє Interia Sport, для Хвалінської це буде перший у кар'єрі півфінал турніру такого рівня. На шляху до цієї стадії вона обіграла Марію Саккарі. Свьонтек у чвертьфіналі перемогла Енн Лі та продовжила боротьбу за місце на WTA Finals.

Боротьба за WTA Finals

Після чвертьфіналів в Ухані Свьонтек має 4189 очок у рейтингу WTA Race та посідає дев'яту позицію. Кароліна Мухова, яка завершила виступи на Wuhan Open в 1/8 фіналу, йде сьомою з 4735 очками. Різниця між тенісистками становить 546 очок.

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Вихід Свьонтек до фіналу Wuhan Open збільшить її доробок до 4449 пунктів і скоротить відставання від Мухової до 286 очок. У разі перемоги на турнірі полька матиме 4799 очок та мінімально випередить чеську тенісистку в сезонній гонці.

Наступні турніри сезону

Свьонтек також заявлена на турніри WTA 500 у Нінбо та Токіо. За даними видання, Мухова не заявлялася на ці змагання, однак її участь у Нінбо не виключена через можливість отримання вайлдкарду. Джессіка Пегула, яка вже гарантувала собі участь у WTA Finals, відмовилася від виступу в Нінбо.

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