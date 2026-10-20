Тенісистку Ашлі Барті номінували до Зали тенісної слави — Interia Sport

Австралійську тенісистку, колишню першу ракетку світу Ашлі Барті номінували до Міжнародної зали тенісної слави на 2027 рік. Про список номінантів у понеділок повідомив офіційний акаунт організації, пише Interia Sport.

Досягнення Барті

Австралійська тенісистка тричі перемагала на турнірах Великого шолома в одиночному розряді. У 2019 році вона виграла Roland Garros, у 2021-му — Вімблдон, а 2022 року стала чемпіонкою Australian Open. Цей титул перервав 44-річне очікування на перемогу представника країни-господарки турніру.

Барті загалом провела 121 тиждень на вершині рейтингу WTA, зокрема 114 тижнів поспіль. 4 квітня 2022 року її на першій позиції змінила Іга Свьонтек. У березні того ж року Барті несподівано оголосила про завершення кар’єри та попросила вилучити її ім’я з рейтингу WTA. Польська тенісистка очолила рейтинг після перемоги над Вікторією Голубич у другому колі турніру в Маямі.

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Інші номінанти

Разом із Барті до Міжнародної зали тенісної слави на 2027 рік номінували Хуана Мартіна дель Потро та Світлану Кузнецову. У категорії тенісу на візках номінантом став японський тенісист Шінго Куніеда, 28-разовий переможець турнірів Великого шолома в одиночному розряді.

Барті завершила виступи в професійному тенісі у 25 років, перебуваючи на першому місці світового рейтингу. В інтерв’ю вона пояснювала це втомою тіла й психіки після багаторічної інтенсивної конкуренції, а також бажанням проводити більше часу вдома в Австралії, реалізовувати інші цілі поза спортом і створити сім’ю.

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