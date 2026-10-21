Теннессі Титанс звільнили Джордана Елліотта після інциденту на базі — The Guardian

Американський клуб НФЛ «Теннессі Титанс» звільнив захисного лайнмена Джордана Елліотта після інциденту на тренувальній базі команди. У заяві клуб повідомив, що ухвалив це рішення за підсумками розгляду події, яка сталася 15 жовтня.

Сутичка на тренуванні

Як повідомляє The Guardian, під час тренування Елліотт посварився з правим теклом Джей Сі Летемом. Після сутички лайнмену наказали залишити поле. За даними A to Z Sports і KPRC2, він зняв екіпірування, залишив базу та пішов на парковку для гравців, де його дії зафіксували камери безпеки.

Ці медіа також повідомили, що Елліотт пішов до свого автомобіля по зброю. За їхніми даними, захисний лайнмен Джон Франклін-Маєрс переконав його не продовжувати конфлікт, а ніхто не постраждав. У заяві «Титанс» не коментували повідомлення про зброю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рішення клубу

У п'ятницю Елліотт не тренувався через особисті причини, а в неділю не грав у матчі проти «Індіанаполіс Колтс», який «Титанс» виграли з рахунком 26:20. Після перегляду відеозаписів клуб вирішив звільнити 28-річного гравця зі складу.

Елліотт підписав із «Теннессі Титанс» дворічну угоду на 8 млн доларів у міжсезоння та зіграв за команду в перших п'яти матчах сезону. Раніше він виступав за «Клівленд Браунс» і «Сан-Франциско Фортинайнерс».

Читай нас у