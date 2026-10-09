The Friedkin Group розглядає можливий продаж контрольного пакета Everton — Sky Sports News

Власники футбольного клубу Everton — The Friedkin Group — розглядають нові варіанти інвестицій, зокрема можливий продаж контрольного пакета акцій клубу. Про це повідомляє Sky Sports News.

Наступний етап для клубу

У заяві Everton зазначили, що The Friedkin Group вважає нинішній момент слушним для розгляду наступного етапу розвитку клубу. Група заявила, що розглядатиме інтерес лише від сторін, яких вважатиме відповідальними власниками, здатними розвивати Everton і продовжити вже розпочату роботу.

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Поглинання у 2024 році

Американський мільярдер Ден Фрідкін та очолювана ним The Friedkin Group завершили повне придбання Everton у грудні 2024 року, поклавши край тривалому періоду управління клубом Фархадом Моширі. У заяві клубу йдеться, що на час приходу нових власників Everton стикався зі значною фінансовою невизначеністю та проблемами на полі й поза ним.

Першочерговим завданням групи було забезпечити клубу стабільність, інвестиції та підтримку, а також допомогти завершити будівництво давно запланованого стадіону. The Friedkin Group заявила, що під час розгляду інвестиційних варіантів і надалі підтримуватиме Everton у досягненні спортивних результатів та продовжить роботу в громадах, яким служить клуб. Додаткових коментарів щодо цього процесу ані група, ані клуб не надаватимуть.

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