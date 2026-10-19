Тох Вей Сун здобув першу для Сінгапуру медаль Азійських Параігор — Channel NewsAsia

Сінгапурський параплавець Тох Вей Сун 19 жовтня здобув бронзову медаль у запливі на 400 метрів вільним стилем класу S7 на Азійських Параіграх в Айті-Нагої, Японія. Це перша нагорода збірної Сінгапуру на нинішніх змаганнях.

Бронза на дистанції 400 метрів

28-річний спортсмен подолав дистанцію у фіналі за 5 хвилин 24,23 секунди. Заплив відбувся у міському спортивному комплексі Нагої. Золоту медаль виборов представник Філіппін Ерні Гавілан із результатом 4 хвилини 56,72 секунди, срібло отримав китаєць Чжан Їлун, який фінішував за 5 хвилин 1,36 секунди.

За даними Channel NewsAsia, на попередніх Азійських Параіграх у Ханчжоу Тох посів друге місце на цій самій дистанції. Там він також переміг у запливах на 50 метрів вільним стилем і батерфляєм класу S7, а також на 100 метрів на спині.

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Восьма медаль на Іграх

Нинішня бронза стала для Тоха восьмою медаллю Азійських Параігор. На змаганнях 2018 року він здобув дві золоті та одну бронзову нагороди. Спортсмен двічі виступав на Паралімпійських іграх, а раніше цього року виборов срібло на 50-метрівці вільним стилем класу S7 на Іграх Співдружності в Глазго.

Азійські Параігри в Айті-Нагої тривають з 18 до 24 жовтня. Сінгапур представляють 20 спортсменів у дев’яти видах спорту: парастрільбі з лука, паралегкій атлетиці, парабадмінтоні, бочі, паравелоспорті на шосе, парадзюдо, параплаванні, стрільбі та паранастільному тенісі.

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