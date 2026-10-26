Томока Нісіяма стане першою жінкою в загальних професійних рангах сьоґі — The Japan Times

У Токіо, Японія, 31-річна гравчиня в сьоґі Томока Нісіяма оголосила, що перейде до загальних професійних рангів. Вона стане першою жінкою, яка здобуде статус кісі — професійного гравця в загальній системі сьоґі. Офіційно Нісіяма стане професіоналкою четвертого дана 1 квітня 2027 року, повідомляє The Japan Times.

Рішення після двох тижнів роздумів

Нісіяма, яка володіє чотирма жіночими титулами, заявила на пресконференції в Токіо, що обмірковувала рішення протягом двох тижнів. За її словами, підтримка багатьох людей дала їй зрозуміти, наскільки сильно вона прагне змагатися із сильними гравцями та досягати вищих результатів.

У 2025 році Японська асоціація сьоґі запровадила систему, за якою право на професійний статус отримують гравці, які п'ять разів виграли престижний жіночий титул Хакурей. Нісіяма вп'яте виборола цей титул 10 жовтня, однак спочатку не поспішала вирішувати, чи скористається можливістю перейти до рангу кісі.

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Дві професійні класифікації

У сьоґі є дві професійні класифікації: кісі, відкрита для чоловіків і жінок, та дзьорю кісі — система професійних гравчинь. Від заснування Японської асоціації сьоґі у 1924 році жодна жінка не кваліфікувалася як кісі.

Нісіяма планує продовжувати участь у жіночих титульних матчах паралельно з кар'єрою в загальній професійній системі. Вона також зазначила, що жіноча професійна система має історію понад 50 років, яку створювали попередні покоління гравчинь.

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