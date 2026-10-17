Тонга перемогла Англію 30:12 на старті Кубка світу з регбіліг — BBC Sport

Збірна Тонги обіграла Англію з рахунком 30:12 у стартовому матчі Кубка світу з регбіліг у Перті, Австралія. Це була перша перемога тонганців над англійцями після шести попередніх очних зустрічей, повідомляє BBC Sport.

Перевага Тонги до перерви

Перший тайм завершився з рахунком 10:0 на користь Тонги. На 22-й хвилині Віктор Редлі втратив м’яч поблизу залікової зони суперника після силового прийому капітана Тонги Джейсона Таумалоло.

Через дві хвилини Стефано Утоікамана заніс спробу після передачі Ісайї Катои. Катоа також забив два штрафні після порушень Гаррі Сміта та Гербі Фарнворта. Англія, яка посідає третє місце у світовому рейтингу, поступилася команді з п’ятої позиції.

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Чотири спроби Тонги

На початку другого тайму Англія скоротила відставання: Ей Джей Брімсон заніс спробу після прориву Янга. Тонга відповіла двома результативними атаками: Хаумоле Олакау’ату скористався ударом ногою за лінію захисту, а Толутау Кула перетнув залікову зону.

Янг згодом заніс другу спробу Англії, однак Олакау’ату оформив дубль після удару Катои. Катоа забив три реалізації та чотири штрафні.

У наступних матчах групового етапу Англія зіграє проти Франції та Папуа Нової Гвінеї. Для виходу до півфіналу команді потрібно фінішувати у першій двійці об’єднаної таблиці шести збірних груп B і C.

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