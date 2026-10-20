Тоттенгем обіграв Ковентрі 3:1, перша перемога в сезоні — Sky Sports News

«Тоттенгем» у домашньому матчі переміг «Ковентрі» з рахунком 3:1 та здобув першу перемогу в сезоні Прем’єр-ліги. Як повідомляє Sky Sports, перед цією грою команда не виграла жодного із шести стартових матчів чемпіонату.

Голи в матчі

Рахунок на 14-й хвилині відкрив Джеймс Меддісон, який уперше з травня 2025 року вийшов у стартовому складі «Тоттенгема» на офіційний матч. Півзахисник влучив у верхній кут воріт «Ковентрі» — клубу, де розпочинав професійну кар’єру.

На 18-й хвилині Домінік Соланке забив після передачі Енді Робертсона, однак гол не зарахували через офсайд. На 49-й хвилині Джек Рудоні зрівняв рахунок, а на 58-й Омар Мармуш знову вивів господарів уперед, забивши свій перший гол за клуб. У компенсований час Бен Девіс встановив остаточний рахунок.

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Повернення Кулусевскі

Наприкінці другого тайму на поле вийшов Деян Кулусевскі, який повернувся до гри після 526 днів поза полем через травму. Він з’явився у матчі після виходу з лави запасних.

Після перемоги «Тоттенгем» набрав шість очок, піднявся на 16-те місце та випередив «Ковентрі» за різницею м’ячів. Наступний матч команда проведе на виїзді проти «Челсі».

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