Тоттенгем обіграв Крістал Пелас 2:0 після вилучення Матета — Sky Sports News

«Тоттенгем» 31 жовтня переміг «Крістал Пелас» з рахунком 2:0 у матчі англійської Прем’єр-ліги на стадіоні «Тоттенгем Готспур». Лондонська команда здобула третю поспіль перемогу в чемпіонаті та піднялася на восьме місце турнірної таблиці, повідомляє Sky Sports.

Вилучення на старті матчу

На 13-й хвилині нападник «Крістал Пелас» Жан-Філіпп Матета отримав пряму червону картку за небезпечний підкат проти Міккі ван де Вена. Спершу арбітр Майкл Олівер показав форварду жовту картку, однак після перегляду епізоду VAR змінив рішення, кваліфікувавши порушення як серйозну грубу гру.

Через 12 хвилин після вилучення Арчі Грей відкрив рахунок, забивши головою після подачі з кутового. На 73-й хвилині Ян Паул ван Гекке подвоїв перевагу господарів, відправивши м’яч у ворота після відскоку.

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Третя поспіль поразка Крістал Пелас

«Крістал Пелас» зазнав третьої поспіль поразки в Прем’єр-лізі та опустився до зони вильоту, посівши третє місце з кінця. Через пряму червону картку Матета пропустить наступні три матчі чемпіонату — проти «Ліверпуля», «Ковентрі» та «Галла».

Попри гру в меншості, команда П’єра Сажа тривалий час стримувала суперника після першого пропущеного м’яча. Наприкінці зустрічі дебютант Прем’єр-ліги Лука Вільямс-Барнетт створив момент для Мохаммеда Кудуса, але той не реалізував нагоду з близької відстані.

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