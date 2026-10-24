Тоттенгем переміг Челсі 2:0, Палмер отримав вилучення — The Guardian

«Тоттенгем» переміг «Челсі» з рахунком 2:0 у матчі Прем’єр-ліги на «Стемфорд Брідж», повідомляє The Guardian. Для «шпор» це стала перша перемога на цьому стадіоні з 2018 року.

Автогол Пендерса

Рахунок на 77-й хвилині відкрився після автоголу воротаря «Челсі» Майка Пендерса. Бельгійський голкіпер, який заміняв травмованого Емі Мартінеса, невдало зіграв після кутового у виконанні Матеуса Фернандеша та відправив м’яч у власні ворота.

Невдовзі після цього Коул Палмер отримав дві жовті картки за кілька хвилин і був вилучений. «Челсі» догравав заключну частину зустрічі вдесятьох.

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Другий гол і статистика

На 87-й хвилині Матіс Тель забив другий м’яч «Тоттенгема» та встановив остаточний рахунок. Це була друга поспіль перемога команди в чемпіонаті, яка підняла її на 12-те місце.

«Тоттенгем» володів м’ячем 67% ігрового часу проти 33% у «Челсі». Гості завдали 15 ударів, чотири з яких були в площину воріт, тоді як господарі пробили сім разів і чотири рази влучили у площину.

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