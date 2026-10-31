Тренер Бенні Маккарті оголосив склад Кенії на матчі з ПАР — Nation Kenya

Головний тренер збірної Кенії Бенні Маккарті оголосив попередню заявку з 36 футболістів на два матчі групи D кваліфікації Кубка африканських націй 2027 року проти ПАР. До команди повернулися п’ятеро гравців, які не потрапили до попередньої заявки на поєдинки з Еритреєю та Гвінеєю, повідомляє Nation Kenya.

Матчі в ПАР і Кенії

Перший матч відбудеться 13 листопада на арені Orlando Amstel Arena в Совето, ПАР. Матч-відповідь проведуть через чотири дні на Nyayo National Stadium у Найробі.

Для Маккарті ці поєдинки будуть особливими: він очолить Кенію в матчах проти своєї рідної країни. Тренер залишається найкращим бомбардиром в історії збірної ПАР із 31 голом.

П’ятеро футболістів повернулися

До заявки викликали півзахисника англійського Slough Town Генрі Очієнга, захисників Еріка Оуму та Сильвестера Овіно, а також півзахисників Алвіна Теру й Альфу Оньянго. 27-річний Очієнг народився і виріс в Англії. У 2021 році він залишив Watford разом з іще 12 гравцями після виходу клубу до Англійської прем’єр-ліги.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оума, який грає за польський Rakow Czestochowa, відновився після тривалої перерви через розрив ахіллового сухожилля. Овіно пропустив матчі з Еритреєю та Гвінеєю через розтягнення литкового м’яза, якого зазнав під час Кубка Cecafa Kagame у Руанді, але цього місяця відновив тренування.

Тера востаннє грав за Кенію у вересні 2024 року в нічиїй 0:0 із Зімбабве у відборі на КАН-2025. Оньянго забив у кожному з трьох стартових матчів Gor Mahia в сезоні 2026/27 проти Murang’a Seal, APS Bomet і Bandari.

До попереднього складу також увійшли капітан Майкл Олуонга, віцекапітан Джозеф Окуму, воротарі Іан От’єно й Калеб Крамер, а також Зак Вайнер, Олдрін Кібет, Даніель Аньємбе, Деон Вудман, Вілл Ленкупе та Адам Вілсон. У попередньому вікні їх спершу включили до складу, однак згодом виключили через травми або інші зобов’язання.

Читай нас у