Тренер Флік похвалив Ямаля за реакцію на Золотий м’яч — Al Jazeera

В Іспанії тренер «Барселони» Гансі Флік заявив, що вінгер Ламін Ямаль добре відреагував на розчарування після голосування за Золотий м’яч. 19-річний футболіст посів третє місце в опитуванні за звання найкращого гравця світу, поступившись Гаррі Кейну та Кіліану Мбаппе.

Реакція Ямаля

Як повідомляє Al Jazeera, нагороду здобув Кейн. Флік зазначив, що англійський нападник заслужив відзнаку, але водночас високо оцінив рівень Ямаля.

«Гаррі Кейн заслужив це, але ви вже знаєте, що я думаю про Ламіна. Він має рівень, необхідний для перемоги в цій нагороді», — сказав тренер напередодні домашнього матчу лідера Ла Ліги проти «Алавеса».

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За словами Фліка, Ямаль був зосереджений на тренуваннях після церемонії. «Я дуже пишаюся Ламіном. Він дуже добре відреагував і був дуже зосереджений на тренуваннях. Саме так треба відповідати. Його ментальність дуже корисна для команди», — додав наставник.

Матч проти Алавеса

У суботу «Барселона» прийматиме «Алавес» після двох поразок. Каталонська команда виграла перші 11 матчів у всіх турнірах, однак згодом поступилася ПСЖ з рахунком 2:4 у Лізі чемпіонів, а також програла мадридському «Реалу» 1:2 у Ла Лізі.

Перед зустріччю з «Алавесом» «Барселона» має перевагу в два очки на вершині турнірної таблиці Ла Ліги над «Атлетіко» Мадрид. Флік наголосив, що для його команди найважливіше перемогти в найближчому матчі, та назвав сезон «довгою дорогою».

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