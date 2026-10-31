Тренер Флік випробував нову лінію оборони Барселони — Interia Sport

У Барселоні, Іспанія, тренер «Барселони» Гансі Флік перед матчем із «Депортіво Алавес» випробував на тренуванні нестандартний варіант лінії оборони. За даними Interia Sport, яка посилається на Mundo Deportivo, 20-річний Браян Фарінас може зіграти на позиції правого захисника, хоча його основна позиція — півзахисник.

Проблеми через травми

Флік має труднощі з формуванням захисної ланки через травми Хаві Еспарта, Андреаса Крістенсена, Жуля Кунде та Еріка Гарсії. За інформацією іспанського видання, у парі центральних захисників із Пау Кубарсі може вийти Френкі де Йонг.

Для нідерландського футболіста гра в центрі оборони не буде цілком новим досвідом: він уже виступав на цій позиції, коли попередні тренери клубу мали кадрові проблеми в захисті.

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Фарінас може отримати шанс

Фарінас може отримати можливість зіграти за першу команду на тлі дефіциту захисників. Interia Sport зазначає, що влітку Флік нібито заблокував відхід футболіста, оскільки був вражений його навичками та розраховував на нього в першій команді.

«Барселона» підходить до матчу з «Алавесом» після поразок від «Парі Сен-Жермен» у Лізі чемпіонів і мадридського «Реала» в Ла Лізі. У грі проти «Реала» каталонці поступилися 1:2 на «Камп Ноу», а проблеми в обороні стали однією з головних тем після цього матчу.

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