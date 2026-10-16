Тренер Франції Фрейссіну пов’язав поразку 4:78 із перевагою NRL — BBC Sport

Збірна Франції з регбілігу програла Самоа з рахунком 4:78 у матчі чоловічого Кубка світу в Парраматті, Австралія. Головний тренер французів Лоран Фрейссіну заявив, що одним із ключових чинників такого результату став дедалі більший розрив у рівні між Національною регбійною лігою (NRL) та Суперлігою.

Як повідомляє BBC Sport, Самоа занесла 14 спроб. Вінгер «Мельбурн Сторм» Суа Фаалого вийшов на заміну травмованому Дейну Марінеру та оформив чотири спроби. Марінер відкрив рахунок, Беная Іоелу заніс дві спроби, а ще по одній записали на свій рахунок Джермейн Мак’юен, Хамісо Табуаї-Фідов, Стівен Крічтон, Шон Блор, Шанель Гарріс-Тавіта, Айзек Таго та Френсіс Моло.

Розрив між лігами

Єдину спробу Франції в першому таймі заніс Гільєрмо Аїспуру-Біше. У стартові 20 хвилин самоанці п’ять разів перетнули залікову зону суперників. Французькій команді також завадили травми голови вінгера Лео Даррелатура та півзахисника Сезара Ружа, який згодом повернувся на поле після перевірки.

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Фрейссіну нагадав, що на попередньому Кубку світу Франція поступилася Самоа 4:62 у Воррінгтоні. За його словами, NRL щороку продовжує розвиватися швидше за Суперлігу, зокрема в аспектах ігрового мислення, майстерності під тиском і стабільності виступів.

Глибина складу Самоа

Майже всі гравці збірної Самоа представляють клуби NRL, тоді як основу складу Франції становлять регбісти Суперліги. У французькій команді також грає центр «Саут Сідней Реббітос» Латрелл Зігвальт.

Тренер Самоа Бен Гардінер зазначив, що Фаалого планували випустити пізніше, однак через травму Марінера він з’явився на полі раніше й провів сильний матч. Фрейссіну також висловив підтримку запропонованим NRL інвестиціям у Суперлігу.

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