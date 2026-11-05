Тренер Грем Поттер повернув Кулусевскі та Елангу до збірної Швеції — Interia Sport

Тренер збірної Швеції Грем Поттер назвав склад команди на листопадові матчі Ліги націй. До складу повернулися півзахисники Деян Кулусевскі з «Тоттенгема» та Ентоні Еланга з «Ньюкасл Юнайтед», повідомляє Interia Sport.

Поттер, коментуючи повернення Кулусевскі на сайті Шведської футбольної асоціації, заявив, що команда дуже рада його поверненню, а сам футболіст важливий для збірної як на полі, так і поза ним.

Нападники та півзахисники

До лінії атаки Швеції також увійшли Віктор Йокерес з «Арсеналу», Александер Ісак із «Ліверпуля» та Александер Бернгардссон із «Вольфсбурга». Серед півзахисників виклик отримали Ясін Аярі з «Брайтона», Єспер Карлстрем з «Удінезе», Уго Ларссон із «Фулгема», Себастіан Нанасі зі «Страсбура», Аліу Ньє з «Фіорентини», Бесфорт Зенелі з «Роял Юніон Сент-Жилуаз» і Беньямін Нюгрен із «Селтіка».

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До списку також потрапив півзахисник «Леха» Патрік Вальмарк. Воротарську лінію склали Віктор Юганссон зі «Сток Сіті», Ноель Тернквіст із «Монци» та Якоб Віделль Зеттерстрем із «Дербі Каунті».

Оборона та матч із Польщею

Серед захисників Поттер викликав Генезіса Антві зі «Страсбура», Фелікса Беймо з «Копенгагена», Яльмара Екдаля, Габріеля Гудмундссона з «Лідс Юнайтед», Густава Лагербільке з «Браги», Віктора Ліндельофа з «Астон Вілли», Еріка Сміта із «Санкт-Паулі», Елліота Страуда з «Галл Сіті» та Даніеля Свенссона з дортмундської «Боруссії».

Збірна Швеції наразі не зазнала поразок у групі 4 Ліги націй і може гарантувати перемогу в ній уже в першому листопадовому матчі. 17 листопада шведська команда зіграє проти Польщі у Вроцлаві. Початок зустрічі заплановано на 20:45.

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