Тренер Керрік заявив про підтримку керівництва Манчестер Юнайтед — The Guardian

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Керрік заявив, що керівництво клубу продовжує його підтримувати, хоча команда має почати перемагати. Про це він сказав напередодні матчу третього туру лігового етапу Ліги чемпіонів проти «Комо», повідомляє The Guardian.

Після нічиєї 1:1 з «Лідсом» у неділю «Манчестер Юнайтед» посідає 13-те місце в Прем’єр-лізі та має лише одну перемогу в чемпіонаті. Загалом цього сезону команда здобула дві перемоги в усіх турнірах: окрім успіху в лізі, вона розгромила азербайджанський «Сабах» з рахунком 4:0 у Лізі чемпіонів.

Керрік не просив запевнень

45-річний Керрік зазначив, що має добрі робочі стосунки з усіма в клубі та не звертався до керівництва по додаткові запевнення щодо свого майбутнього. За його словами, він усвідомлює власні обов’язки, а для стабільної роботи команді необхідно вигравати матчі.

Тренер також відкинув твердження про токсичну атмосферу в клубі. Він заявив, що футболісти та персонал віддають команді все можливе, а сам він задоволений рівнем згуртованості.

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Заяви тен Гага та кадрові втрати

Попередник Керріка Ерік тен Гаг заявив виданню The Athletic, що під час його роботи в клубі керівництво продовжувало токсичну культуру та надавало надто багато впливу гравцям. Нідерландський фахівець також сказав, що Кріштіану Роналду підвів команду й його особисто, зокрема відмовившись завершити бігову вправу після поразки від «Брентфорда» з рахунком 0:4.

Керрік відмовився оцінювати слова тен Гага, назвавши їх його особистою думкою. Він наголосив, що має чіткі розмови з директором з футболу Джейсоном Вілкоксом, генеральним директором Омаром Беррадою, власниками та футболістами.

У матчі проти «Комо» Керрік не зможе розраховувати на дев’ятьох гравців. Лені Йоро пропустить гру через дискваліфікацію, Айден Гевен захворів, а Люк Шоу, Лісандро Мартінес, Коббі Майну, Маркус Рашфорд, Беньямін Шешко, Патрік Доргу та Мануель Угарте травмовані. Через нестачу захисників у складі може зіграти Маттейс де Лігт, який не виходив на поле з листопада через проблеми зі спиною.

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