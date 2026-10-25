Тренер Керрік залишив Фернандеша в запасі після критики тактики — Cyprus Mail

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Керрік залишив капітана команди Бруну Фернандеша серед запасних на домашній матч Прем’єр-ліги проти «Борнмута». Це сталося після того, як португальський півзахисник публічно розкритикував тактичний підхід команди після поразки від «Комо» з рахунком 1:4 у Лізі чемпіонів, повідомляє Cyprus Mail.

Критика після матчу з Комо

Фернандеш заявив, що тренерський штаб вирішив не застосовувати персональний пресинг, натомість команда відійшла назад і намагалася відібрати м’яч. На його думку, такий підхід дозволив супернику отримати більше простору та впевненості.

Португалець також сказав, що командам у складних ситуаціях іноді потрібно діяти сміливіше й ризикувати, застосовуючи вищий пресинг.

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Позиція тренера та статистика

На передматчевій пресконференції у п’ятницю Керрік не виключив можливості дисциплінарних заходів через коментарі капітана. У матчі з «Борнмутом» Фернандеш мав розпочати гру на лаві запасних.

Від першого матчу Керріка на посаді тренера в січні Фернандеш віддав 14 результативних передач і створив 96 моментів — найвищі показники серед футболістів п’яти провідних європейських ліг за цей період. Перед грою «Манчестер Юнайтед» посідав 15-те місце в таблиці, здобувши одну перемогу у семи матчах.

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