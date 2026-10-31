Тренер Кріс Фаган став директором з тренерської роботи Carlton — ABC News Australia

В Австралії триразовий переможець AFL як тренер Кріс Фаган приєднався до клубу Carlton на новоствореній посаді директора з тренерської роботи. Він підтримуватиме головного тренера команди Джоша Фрейзера після того, як залишив Brisbane Lions, з якими тричі поспіль вигравав гранд-фінал.

Нова роль у Carlton

Як повідомляє ABC News Australia, призначення знову об’єднало Фагана з генеральним директором Carlton Гремом Райтом. Раніше вони працювали разом у Hawthorn: Фаган був керівником тренерської роботи й розвитку, а згодом генеральним менеджером футбольних операцій. У цей період Hawthorn здобув три титули поспіль у 2013–2015 роках.

Фаган заявив, що можливість перейти до Carlton була надто хорошою, аби її проґавити. За його словами, після десяти років роботи головним тренером він хоче зосередитися на підтримці людей та допомозі тренерам і гравцям розкрити свій потенціал. Він також зазначив, що планує тісно співпрацювати з Фрейзером.

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Шлях Carlton до фінальної серії

Carlton пропустив фінальну серію у 2025 році, хоча за 2023-й і 2024-й клуб провів чотири матчі фінальної серії. У 2026 році Майкла Восса звільнили з посади тренера після старту сезону з однією перемогою у дев’яти матчах.

Фрейзер, який спочатку виконував обов’язки тренера, згодом отримав посаду на постійній основі. Під його керівництвом Carlton здобув 11 перемог і одну нічию в останніх 14 матчах сезону та вийшов до фінальної серії. Команда перемогла Melbourne у матчі wild card, але поступилася Geelong в елімінаційному фіналі.

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