Тренер Леха згадав критику після перемоги над Віслою 3:1 — Interia Sport

У Польщі «Лех» із Познані переміг краківську «Віслу» з рахунком 3:1. Після матчу головний тренер познанської команди Нільс Фредеріксен, звертаючись до футболістів у роздягальні, згадав суперечку, що виникла після його попередньої емоційної промови.

Іронічна відповідь тренера

Як повідомляє Interia Sport, тижнем раніше слова Фредеріксена після перемоги над «Легією» викликали резонанс у польському футбольному середовищі. Тренер, вживаючи нецензурну лексику, заявив, що суперники мали цілий тиждень на підготовку, тоді як його команда не мала такого часу, але знову перемогла.

Марек Папшун, коментуючи слова Фредеріксена, назвав їх проявом неповаги. Він також припустив, що польський тренер у Данії міг би зіткнутися з неприємностями за подібний вислів.

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Реакція Бонека

Після гри з «Віслою» Фредеріксен сказав гравцям, що цього разу мусить стежити за своїми словами, але знову вжив нецензурний вислів, заявивши, що команда перемогла суперників. Його репліка викликала схвальну реакцію футболістів.

Колишній президент Польського футбольного союзу Збігнєв Бонек відреагував на відео в соцмережі X словом «Grande». Згодом він опублікував ще один допис, у якому написав, що завжди любив розумних людей із почуттям гумору, не уточнивши, кого саме мав на увазі.

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