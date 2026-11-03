Тренер Нікола Грбич заперечив переговори про повернення до Сербії — Interia Sport

Головний тренер чоловічої збірної Польщі з волейболу Нікола Грбич заявив, що не отримував пропозицій і не веде переговорів про можливе повернення до національної команди Сербії. Як повідомляє Interia Sport, сербський фахівець наголосив, що його слова про ймовірну роботу в Сербії в майбутньому надмірно інтерпретували.

Контракт зі збірною Польщі

За словами Грбича, до завершення його контракту з польською федерацією залишилося два роки. Угода діє до завершення Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі, а питання її продовження сторони ще не обговорювали.

Тренер зазначив, що зараз зосереджений на роботі зі збірною Польщі та боротьбі за перемоги. До завершення олімпійського циклу команда має провести ще чотири турніри.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Чутки про Сербію

Раніше в інтерв’ю сербському медіа tvarenasport.com Грбич припустив, що колись може повернутися до роботи зі збірною Сербії, якщо для цього складуться відповідні умови. Він зазначав, що керівництво федерації повинно поділяти його погляди, цілі та напрям роботи.

Водночас Грбич підкреслив, що не підтверджував перехід до сербської команди після Олімпіади в Лос-Анджелесі. За його словами, він лише допускає можливість повернення до Сербії в майбутньому — можливо, через 8, 10 або 15 років, — але нині не ухвалив жодного рішення.

Читай нас у