Тренер Пітсо Мосімане втягнутий у спір щодо комісії на $75 тисяч — TimesLIVE

Головний тренер збірної Bafana Bafana Пітсо Мосімане опинився в центрі спору щодо комісійної винагороди на 1,25 млн рандів. Як повідомляє TimesLIVE, спір пов’язаний із переходом Мосімане до іранського футбольного клубу Esteghlal. У заголовку видання суму претензії оцінено приблизно у 75 тисяч доларів.

Вимога агента

Футбольний агент Хамед Гадірі вимагає надати матеріали справи та банківські виписки в межах претензії на 1,25 млн рандів. TimesLIVE характеризує це як спір щодо комісії, а вимогу документів — як частину цієї претензії.

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Учасники спору

До спору також залучена компанія зі спортивного менеджменту, якою керує дружина тренера Мойра Тлагале. У підписі до фото видання зазначає, що суперечка стосується агента, Мосімане та цієї компанії.

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