Тренер Реала Моурінью готується до класіко з Барселоною — The Guardian

В Іспанії головний тренер «Реала» Жозе Моурінью в неділю повернеться до Барселони на класіко проти «Барселони». Це буде перше протистояння мадридців із каталонським клубом після призначення португальця: на посаді він працює 105 днів.

Як повідомляє The Guardian, Моурінью вперше прибув на «Камп Ноу» 30 років тому як перекладач Боббі Робсона. Востаннє він відвідував цей стадіон у 2013 році, вже очолюючи «Реал».

Відставання в таблиці

Після дев’яти турів чемпіонату Іспанії «Барселона» лідирує з 27 очками та різницею м’ячів +30. «Реал» має 21 очко й посідає третє місце, поступаючись також «Атлетіко».

Голкіпер мадридців Тібо Куртуа заявив, що команда здатна скоротити відставання від лідера лише перемогою в класіко. Моурінью також наголосив, що, хоча формально це матч чемпіонату, вважати його звичайною грою було б неправдою.

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У попередню середу «Реал» відігрався з 1:3 у матчі з «Ромою» та переміг 4:3, забивши вирішальні м’ячі в останні сім хвилин. Після цього мадридці забили по чотири голи «Севільї» та «Лейпцигу». Напередодні класіко «Барселона» пропустила чотири м’ячі в матчі в Парижі.

Втрати команд

Вінгер «Реала» Вінісіус Жуніор пропустить класіко через дискваліфікацію на чотири матчі. У грі з «Вільярреалом» його гол скасували, а самого футболіста вилучили за те, що він потягнув за волосся Нейтана Салібу.

Тренер «Барселони» Гансі Флік визнав, що віддав пріоритет підготовці до класіко. У матчі проти ПСЖ він не включив Родрі до складу, а Педрі та Рафінью замінив достроково. Водночас Флік звернув увагу на проблеми команди в обороні: у чемпіонаті каталонці пропустили 15 голів.

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