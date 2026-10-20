Тренер Серген Ялчин очолив збірну Туреччини — Channel NewsAsia

Федерація футболу Туреччини призначила 53-річного тренера Сергена Ялчина головним тренером національної збірної. Він підписав із федерацією контракт на чотири роки та замінив італійця Вінченцо Монтеллу, якого звільнили раніше цього місяця.

Зміна тренера після серії поразок

Як повідомляє Channel NewsAsia, рішення ухвалили після невдалого виступу команди в Лізі націй УЄФА. Збірна Туреччини програла чотири матчі поспіль і посідає останнє місце в групі A1. Також команда завершила виступ на груповому етапі чемпіонату світу 2026 року.

У заяві Турецька футбольна федерація побажала Ялчину успіхів на новій посаді та висловила сподівання, що це рішення буде сприятливим для країни й національної команди.

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Ігрова та тренерська кар'єра

Ялчин раніше виступав за збірну Туреччини: у 1994–2003 роках він провів за неї 37 матчів. Колишній півзахисник грав на чемпіонатах Європи 1996 та 2000 років, а на клубному рівні представляв «Бешикташ», «Фенербахче» й «Галатасарай».

Як тренер Ялчин привів «Бешикташ» до перемоги в Суперлізі та Кубку Туреччини в сезоні 2020–2021. Його другий період роботи на чолі «Бешикташа» завершився у травні.

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