Тренер Скотт Паркер очолив Вест Гем — Sky Sports News

У Лондоні, Велика Британія, футбольний клуб «Вест Гем» призначив 46-річного Скотта Паркера новим головним тренером. Він підписав угоду на два з половиною роки та змінив на посаді Нуну Ешпіріту Санту, якого звільнили 3 листопада після трохи більш ніж 13 місяців роботи з командою, повідомляє Sky Sports.

Тренерський штаб і перший матч

У роботі Паркеру допомагатимуть тренери першої команди Стів Поттс, Джерард Прендервілл і Біллі Лепайн. Клуб також повідомив, що Марк Ноубл тісно співпрацюватиме зі своїм колишнім партнером по команді.

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Новий головний тренер уперше керуватиме «Вест Гемом» у виїзному матчі проти «Кардіффа» 4 листопада на стадіоні «Кардіфф Сіті». На момент призначення лондонський клуб посідав восьме місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу та відставав від лідера «Мідлсбро» на шість очок.

Повернення через 15 років

Паркер повертається до «Вест Гема» через 15 років після відходу з клубу як футболіста у серпні 2011 року. За команду він провів 129 матчів і забив 12 голів. Раніше ексгравець збірної Англії тричі здобував підвищення з Чемпіоншипу: з «Фулгемом» у сезоні 2019/20, «Борнмутом» у 2021/22 та «Бернлі» у 2024/25. Із квітня він залишався без роботи після припинення співпраці з «Бернлі» за взаємною згодою.

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