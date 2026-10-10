Тренер «Вісли» Маріуш Йоп розкритикував закриття гостьового сектора — Interia Sport

У Варшаві, Польща, тренер краківської «Вісли» Маріуш Йоп розкритикував рішення «Легії» закрити гостьовий сектор на своєму стадіоні до кінця року. Через це вболівальники краківської команди не зможуть відвідати матч Екстракляси проти варшавського клубу, запланований на неділю, 11 жовтня, о 20:15. Про це повідомляє Interia Sport.

Закритий сектор для гостей

За даними видання, «Легія» пояснювала закриття гостьового сектора тиском з боку варшавського Управління зелених насаджень і столичної поліції. Обидві структури спочатку заявляли, що не надавали такої рекомендації. Згодом, за інформацією Interia Sport, позицію варшавського клубу підтримали, а за згодою Екстракляси рішення набуло чинності.

Йоп заявив, що клуби не повинні шукати юридичних способів для недопуску вболівальників суперника. За його словами, футбол проводять для того, щоб обидві команди мали підтримку своїх прихильників, а правила передбачають виділення для гостей 5% місткості стадіону.

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Різні позиції тренерів

Тренер «Вісли» назвав пошук юридичних лазівок неправильним напрямом для футбольної спільноти. Відповідаючи на запитання, чи вважає він дії найближчого суперника нечесними щодо клубу та його вболівальників, Йоп погодився з такою оцінкою. Він також сказав, що ситуація, на його думку, порушує необхідну симетрію в організації матчу та доступі фанатів на стадіон.

Тренер «Легії» Марек Папшун зі свого боку поставив під сумнів значення відсутності гостьових уболівальників для гри «Вісли» на виїзді. Він навів статистику останніх чотирьох виїзних матчів краківської команди: жодної перемоги, дві нічиї та дві поразки. Папшун зазначив, що відсутність фанатів, на його думку, була б відчутнішою для команди, яка грає вдома.

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