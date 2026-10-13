Тренера Віллі Маллінза оштрафували, а коня дискваліфікували — BBC Sport

У Великій Британії незалежна дисциплінарна панель Британського органу з регулювання кінних перегонів оштрафувала тренера Віллі Маллінза на 1100 фунтів стерлінгів, а коня Final Demand дискваліфікувала з перегонів на фестивалі в Челтнемі. В організмі тварини виявили заборонену речовину категорії B — мепівакаїн.

Рішення панелі

Final Demand 11 березня посів друге місце в перегонах Brown Advisory Novices' Chase, що мають статус Grade One. Як повідомляє BBC Sport, панель встановила, що кінь брав участь у заїзді з мепівакаїном в організмі. Цей препарат є місцевим анестетиком, який зазвичай застосовують для лікування скакових коней.

Панель також зазначила, що Маллінз не задекларував використання мепівакаїну в медичних формах, поданих перед заїздом. Водночас експертні свідчення вказували, що низька доза речовини потрапила до організму коня дуже близько до часу відбору проби.

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Відеозапис не зберегли

Розслідування не встановило, як саме мепівакаїн потрапив до організму Final Demand, зважаючи на запобіжні заходи на території, де утримували коня. Голова судової панелі Сара Кроутер KC заявила, що немає підстав вважати, ніби Маллінз або його працівники знали про введення препарату, а Британський орган з регулювання кінних перегонів визнав ужиті запобіжні заходи достатніми.

Під час перевірки з'ясувалося, що запис камер відеоспостереження з території, де утримували коня, не зберегли: жорсткий диск із відео загубили. Кроутер наголосила, що значення цього факту не варто перебільшувати, адже на час потрапляння дози в організм коня вже перевели до іншої стайні, записи з якої отримали та переглянули. За порушення правила зберігання записів Cheltenham оштрафували на 5000 фунтів стерлінгів.

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