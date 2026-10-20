Тренерка Анна Стембридж очолила збірну Англії з нетболу — Sky Sports News

В Англії Анну Стембридж призначили головною тренеркою збірної з нетболу. Вона працюватиме з командою до чемпіонату світу 2027 року, який пройде в Сіднеї. Про призначення повідомляє Sky Sports.

Другий термін на посаді

Для Стембридж це буде другий період на посаді головної тренерки англійської команди. Раніше вона очолювала збірну в 2011–2015 роках. У 2013 році під її керівництвом англійки вперше в історії виграли серію матчів проти Австралії.

Із вересня 2024 року Стембридж працювала асистенткою тренера. У березні вона стала виконувачкою обов’язків головної тренерки після відставки Джесс Тірлбі, яка залишила посаду за чотири місяці до Ігор Співдружності 2026 року.

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Тренерський штаб до ЧС-2027

На Іграх Співдружності в Глазго збірна Англії посіла четверте місце, поступившись Австралії в матчі за бронзові медалі. Стембридж заявила, що вважає призначення великою честю та рада очолити групу спортсменок, з якими працювала протягом кількох років.

До її штабу до чемпіонату світу в серпні та вересні 2027 року також увійшли Темсін Грінвей і Джо Гартен, які раніше виступали за Англію. Грінвей паралельно очолює London Mavericks у Нетбольній суперлізі, а Гартен працює асистенткою тренера NSW Swifts в австралійській Супернетбольній лізі. England Netball співпрацюватиме з обома клубами, щоб поєднати клубні та міжнародні обов’язки тренерок.

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