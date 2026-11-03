Тренерка Паталон підтвердила матч Польщі з Білоруссю — Interia Sport

Тренерка жіночої збірної Польщі Ніна Паталон заявила, що її команда зіграє проти Білорусі в Лізі націй 2027 року. За підсумками жеребкування польська збірна, яка виступає в дивізіоні B, потрапила до групи з Фінляндією, Північною Ірландією та Білоруссю.

Заява Ніни Паталон

Як повідомляє Interia Sport, Паталон у коментарі платформі «Łączy nas Piłka» підтвердила, що польська команда вийде на матч із білорусками. За її словами, команда враховує необхідність зберегти спортивний характер боротьби у групі.

Тренерка також назвала Фінляндію рівним суперником, а Північну Ірландію — командою, яка постійно прогресує.

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Попередня заява Кулеші

Заява Паталон відрізняється від раніше озвученої позиції президента Польського футбольного союзу Цезарія Кулеші щодо юнацької збірної U-15. Під час турніру FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 в Азербайджані він заявляв, що польська команда не вийде на поле у разі зустрічі з Росією, державою-агресором, або Білоруссю. Зрештою польські футболісти не зіграли проти жодної з цих збірних у плей-оф.

Білоруські команди проводять міжнародні домашні матчі на нейтральному полі; останнім часом жіноча збірна Білорусі грала в Грузії. Основна стадія жіночої Ліги націй має розпочатися в лютому 2027 року. До цього польська збірна проведе два матчі з Ірландією у фіналі плей-оф за вихід на чемпіонат світу в Бразилії — 1 і 5 грудня.

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