Тренеру Баварії Компані стало зле після тренування в Німеччині — Interia Sport

Головному тренеру мюнхенської «Баварії» Венсану Компані стало зле після тренування команди в Мюнхені, Німеччина. Фахівця каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, повідомляє Interia Sport.

Вертоліт у тренувальному центрі

За даними німецького видання Bild, перед госпіталізацією Компані на території тренувального центру «Баварії» на Зебенер-штрассе приземлився рятувальний вертоліт. Згодом тренера вивезла карета швидкої допомоги.

Німецький телеканал Sky також повідомив, що Компані стало зле після тренування і його негайно доставили до лікарні. Інших відомостей про його стан або результати обстеження джерело не наводить.

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Попередні проблеми зі здоров’ям

Останніми днями Компані вже мав проблеми зі здоров’ям. За його словами, він підхопив «доволі неприємний вірус», через який попередній тиждень був для нього складним. Перші симптоми, як повідомлялося, з’явилися під час матчу проти «РБ Лейпциг».

Німецькі медіа писали, що після того поєдинку тренер почувався настільки слабким, що мусив відпочивати у своєму кабінеті та не давав післяматчевих інтерв’ю. У понеділок Компані був відсутній, а лікарі детально обстежили його. Наступного дня він не проводив тренування перед матчем з «Арсеналом», а в середу вже самостійно керував командою на тренуванні.

Компані пояснював, що не прислухався до потреб організму під час хвороби, доки стан не змусив його зупинитися.

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