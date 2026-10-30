Тріатлоніст із ПАР Анрі Схуман заявив про 10 років кібербулінгу — Daily Maverick

Тріатлоніст із ПАР Анрі Схуман заявив, що протягом десяти років зазнавав образ і цькування в інтернеті після фіналу Світової серії з тріатлону у вересні 2016 року в мексиканському Косумелі. Як повідомляє Daily Maverick, спортсмен нещодавно опублікував відео про свій досвід і отримав значну підтримку.

Під час того старту британець Джонні Браунлі, який лідирував, знесилився менш ніж за кілометр до фінішу. Йому допоміг брат Алістер Браунлі, який доправив його до фінішної лінії. Схуман вийшов уперед і переміг, Джонні Браунлі здобув срібло, а Алістер Браунлі — бронзу. За словами спортсмена, кожна нова поява відео фінішу в соцмережах спричиняла нову хвилю нападок.

Погрози родині

35-річний Схуман сказав, що образливі коментарі позначилися на його впевненості. Особливо складною ситуація стала після того, як, за його словами, користувачі почали атакувати та погрожувати його дружині Франзел і дітям — доньці віком чотири з половиною роки та дворічному синові.

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Тріатлоніст наголосив, що зберігає добрі стосунки з братами Браунлі, зокрема з Джонні. За його словами, після змагання Джонні Браунлі написав йому, що він вчинив правильно, адже це була спортивна боротьба.

Плани на Олімпіаду

Схуман, який здобув бронзу Олімпіади 2016 року та золото Ігор Співдружності 2018 року, планує боротися за участь у своїх четвертих Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі 2028 року. Нещодавно він виборов срібну медаль чемпіонату Африки. Для підвищення рейтингу та кваліфікації на Ігри спортсменові потрібно виступити у якомога більшій кількості стартів протягом наступних двох років.

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