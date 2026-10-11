Тріатлоністка Нібб виграла Ironman після падіння Левсет — The Guardian

Американська тріатлоністка Тейлор Нібб перемогла на жіночому чемпіонаті світу Ironman у Кайлуа-Коні на Гаваях, США. Вона вийшла вперед приблизно за кілометр до фінішу після того, як норвезька чинна чемпіонка Сольвейг Левсет, яка мала перевагу понад хвилину, почала хитатися та впала. Про це повідомляє The Guardian.

Розв'язка на фініші

Левсет випередила Нібб на заключних 10 кілометрах марафонського етапу. За одну милю до фінішу норвежка мала понад хвилину переваги, однак невдовзі втратила рівновагу й упала. Нібб обійшла її приблизно за кілометр до фінішу.

Левсет відновилася та посіла восьме місце. Вона дійшла до фінішу пішки, усміхалася й вітала вболівальників. Змагання відбувалися за особливо високої вологості, а кілька претенденток не фінішували або зіткнулися з різким погіршенням самопочуття.

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Результати чемпіонату

Нібб подолала дистанцію, що складалася з 3,8 км плавання, 180 км велоетапу та 42,2 км бігу, за 8 годин 36 хвилин 29 секунд. Німкеня Лаура Філіпп фінішувала другою, програвши переможниці три хвилини.

Роком раніше Нібб знялася з гонки за кілька кілометрів до фінішу, коли лідирувала. Цього разу, коли Левсет вийшла вперед, американка не стала одразу боротися за лідерство. Після фінішу Нібб сказала, що досвід попередньої гонки вплинув на її рішення зосередитися на тому, щоб дістатися фінішу.

У чоловічому заліку чемпіоном світу на дебютному старті в Коні став 37-річний француз Венсан Луї. Він показав час 7 годин 47 хвилин 27 секунд і випередив норвежця Густава Ідена, переможця 2022 року, який фінішував за 7 годин 49 хвилин 3 секунди.

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