Цєсляк і Бенавідес проведуть бій за три титули 5 грудня — Interia Sport

У Фініксі 5 грудня польський боксер Міхал Цєсляк проведе об’єднавчий поєдинок із непереможним Девідом Бенавідесом. На кону стоятимуть три чемпіонські пояси в першій важкій вазі — WBC, WBA та WBO. Про офіційне підтвердження бою повідомляє Interia Sport.

Поєдинок за три пояси

Цєсляк володіє титулом WBC. 28 червня 2025 року він достроково переміг Жана Паскаля та здобув тимчасовий титул організації. За кілька тижнів WBC позбавила пояса Ноеля Мікаеляна, після чого поляка визнали повноцінним чемпіоном світу.

Бенавідес є володарем поясів WBA та WBO. Premier Boxing Champions оголосила, що його бій із Цєсляком стане об’єднанням титулів у першій важкій вазі.

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Статистика суперників

Бенавідес виграв усі 32 професійні поєдинки, 26 із них завершив достроково. Пояси WBA і WBO він здобув у травні, коли нокаутував Гільберто Раміреса в шостому раунді.

На рахунку Цєсляка 30 професійних боїв і 28 перемог. Двох поразок він зазнав у титульних поєдинках проти Ілунги Макабу та Лоуренса Околі.

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