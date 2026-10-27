Тухель привітав Кейна із Золотим м’ячем 2026 року та заявив, що Англії пощастило

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Головний тренер збірної Англії Томас Тухель відреагував на здобуття Гаррі Кейном «Золотого м’яча-2026». Наставник привітав капітана національної команди з нагородою та зазначив: «Нам дуже пощастило».

Наставник високо оцінив виступи нападника та назвав його перемогу заслуженою.

33-річний форвард Баварії випередив Кіліана Мбаппе та Ламіна Ямаля у боротьбі за престижну індивідуальну нагороду. За сезон Кейн забив 73 голи за клуб і збірну.

Англієць став першим представником своєї країни за 25 років, якому вдалося виграти Золотий м’яч. Востаннє нагороду здобував Майкл Оуен у 2001 році.

У сезоні-2026 Кейн також допоміг збірній Англії посісти третє місце на чемпіонаті світу. Команда Тухеля поступилася Аргентині у півфіналі, після чого перемогла Францію у матчі за бронзу.

У коментарі, який наводить The Independent, Тухель привітав свого підопічного з нагородою.

«Вітаю Гаррі із заслуженим здобуттям Золотого м’яча! У мене вже давно закінчилися слова, щоб описати його неймовірні виступи, але я радий, що тепер футбольний світ офіційно визнав його досягнення. Те, що він став першим англійцем за 25 років, який здобув цю престижну нагороду, робить перемогу ще особливішою. Нам дуже пощастило мати такого капітана. Я впевнений, що Гаррі насолодиться цим моментом разом зі своїми близькими, а потім повернеться до того, що вміє найкраще, — забивати голи та вигравати матчі», — зазначив Тухель, пише The Independent.

Нагадаємо, нападник Баварії Гаррі Кейн уперше в кар’єрі виграв Золотий м’яч.

Раніше журнал France Football оприлюднив перелік із 30 претендентів на здобуття премії «Золотий м'яч» у 2026 році.

На церемонії вручення Золотого м’яча в Лондоні, Велика Британія, Алексія Путельяс із London City Lionesses утретє в кар’єрі стала володаркою нагороди за сезон 2025/2026. Польська футболістка «Барселони» Ева Пайор посіла друге місце.

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