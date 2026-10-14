Турнір Six Kings Slam в Ер-Ріяді перенесли через атаки — The National

Тенісний виставковий турнір Six Kings Slam у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді перенесли з 21–24 жовтня на 27–30 грудня. У змаганнях мали виступити Карлос Алькарас, Новак Джокович та Александер Звєрєв, повідомляє The National.

Нові дати змагання

Турнір планували провести на ANB Arena, що розташована приблизно за 30 кілометрів від міжнародного аеропорту імені короля Халіда. За даними видання, змагання перенесли через тривалі атаки на аеропорти Ер-Ріяда, які здійснюють підтримувані Іраном єменські хусити.

Організатори заявили, що рішення відображає прагнення Riyadh Season проводити спортивні події за найвищими стандартами. Вони зазначили, що оцінили організаційні та логістичні складнощі проведення турніру, а також їхній можливий вплив на враження глядачів.

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Учасники та призові

Окрім Алькараса, Джоковича і Звєрєва, на корт мали вийти Тейлор Фріц, Алекс де Мінаур і Лернер Тьєн. Трансляцію турніру планували показати на Netflix.

Кожен учасник Six Kings Slam має отримати 1,2 млн фунтів стерлінгів, а переможцю передбачено ще 3,5 млн фунтів. Два попередні розіграші виграв італієць Яннік Сіннер, який в обох фіналах переміг Алькараса.

Цього ж тижня в Саудівській Аравії через логістичні міркування перенесли три матчі Саудівської професійної ліги. Азійський тур також заявив, що стежить за безпековою ситуацією перед турніром Saudi International з гольфу, запланованим в Ер-Ріяді на 18–21 листопада.

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