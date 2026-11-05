У Бразилії в першому півфінальному матчі чемпіонату штату Мінас-Жерайс серед команд до 20 років між «Уберландією» та «Маморе» показали загалом 53 червоні картки. Це стало світовим рекордом за кількістю вилучень в одному футбольному матчі.

Масова бійка

Як повідомляє ABC News Australia з посиланням на BBC, бійка почалася в неділю після того, як гравець «Маморе» дражнив лаву суперників. На той момент «Маморе» вів у рахунку 3:1.

Унаслідок масової бійки вилучили 40 футболістів і вісьмох працівників команд. До цього червоні картки отримали троє гравців, а після інциденту вилучили ще двох членів керівництва «Уберландії».

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Команда знялася з турніру

За даними ESPN, саме ці вилучення довели загальну кількість червоних карток до 53. Бразильське видання O Tempo повідомило, що через пошкодження на стадіоні Estádio Parque do Sabiá викликали військову поліцію.

«Уберландія» заявила про зняття з турніру, назвавши це жестом чесної гри. Внаслідок цього «Маморе» пройшов до фіналу. Попередній рекорд становив 36 червоних карток: його зафіксували 2011 року в матчі п'ятого дивізіону Аргентини між «Атлетіко Клейполе» та «Вікторіано Аренас».

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