У Дарвіні провели турнір Gloves of Hope на підтримку молоді — ABC News Australia

В австралійському Дарвіні відбувся розпроданий аматорський боксерський турнір Gloves of Hope, кошти від продажу квитків на який спрямували однойменній безкоштовній програмі підтримки молоді. Змагання на Marrara Stadium зібрали боксерів із Дарвіна, Аліс-Спрінгс і Кунунурри в Західній Австралії, повідомляє ABC News.

Бокс і підтримка молоді

Програму Gloves of Hope реалізує місцева організація Hoops 4 Health, очолювана представниками корінних народів Австралії. Вона проводить спортивні програми для молодих людей, які потребують підтримки, зокрема й у центрах тримання під вартою Північної Території.

Учасники Gloves of Hope можуть безкоштовно навчатися боксу у професійних тренерів, розвивати дисципліну, стійкість і формувати коло підтримки у своїй громаді. Директор із соціального впливу організації Меттью Бонсон заявив, що програма спирається на терапевтичні моделі, які використовують ритмічні фізичні вправи для допомоги молодим людям, що пережили травматичний досвід, у регуляції емоцій.

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Змагання для клубів регіону

Турнір Gloves of Hope організували спільно з Boxing NT. На ньому виступили спортсмени з клубів Дарвіна та Аліс-Спрінгс, а також команда Kununurra Warriors Boxing Club, яка приїхала із Західної Австралії.

Тренер Humpty Doo Boxing Club Річард Гарлінг, який працює в боксі понад чотири десятиліття, наголосив на важливості змагань для юних спортсменів із сільських районів. На його думку, такі події можуть допомогти їм продовжити спортивний шлях і згодом виступати на чемпіонатах штату, національних турнірах або Golden Gloves. Під час перерви на заході виступив музикант із Північної Території Yung Milla. Організатори сподіваються провести подію і наступного року.

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