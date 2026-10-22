У Газі жінки та дівчата відновили тренування з боксу в наметі — Anadolu Agency

У місті Газа, Палестина, жінки та дівчата відновили тренування з боксу в імпровізованому наметі після того, як приміщення клубу Gaza Boxing Women у районі Тель-аль-Хава було зруйноване, а спортивний інвентар пошкоджений під час ізраїльських атак. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Тренування з обмеженими ресурсами

Клуб, який розташовувався на заході міста Газа, відновив роботу після тривалої перерви. Тепер спортсменки віком від 7 до 40 років займаються в наметі, де немає умов та обладнання, які вони мали у колишній спортивній залі.

Тренер із боксу та національний арбітр Надер Яссін розповів, що до атак клуб мав просторе приміщення, боксерські рукавички, лапи та інший необхідний інвентар. За його словами, тренування допомагають спортсменкам удосконалювати навички, підтримувати фізичну форму та впоратися з психологічним тиском, спричиненим атаками.

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Повернення після трирічної перерви

Спортсменка Вела Абу Неда сказала, що не могла займатися боксом протягом трьох років через руйнування клубу та втрату обладнання. Вона зазначила, що повернення до тренувань допомагає їй позбутися негативних емоцій і частково відновити психологічну рівновагу.

Генеральний секретар Палестинської асоціації спортивних медіа Мустафа Сіам раніше заявляв Anadolu Agency, що під час атак загинули понад 1 000 спортсменів і скаутів, а більш як 265 спортивних об’єктів були повністю або частково зруйновані. За його словами, відновлення спортивних заходів може допомогти дітям і молоді, які пережили війну, переміщення та втрати.

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