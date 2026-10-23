У Гізі вперше стартував Global Champions Tour із 50 вершниками — The National

Біля пірамід Гізи в Єгипті вперше стартував етап міжнародного турніру з конкуру Global Champions Tour. У змаганнях беруть участь 50 вершників, а загальний призовий фонд етапу в Каїрі становить 1,75 млн євро, повідомляє The National.

Першим вершником, який подолав перешкоду на арені в четвер, став італієць Емануеле Гаудіано на коні Чабрелло ПС. Відкриття змагань у четвер зібрало аншлаг. Каїрський етап є передостаннім у сезоні перед фіналом туру, який має відбутися наступного тижня в Рабаті.

Повернення на батьківщину

Єгипетський вершник Самех Ель-Дахан, який цього року знову представляє Єгипет після п’яти років виступів за Велику Британію, чисто пройшов перший раунд командних змагань. Спортсмену 41 рік, і, за його словами, він не виступав на батьківщині приблизно 16–17 років.

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Ель-Дахан зазначив, що проведення п’ятизіркових змагань такого рівня в Єгипті саме по собі є значущою подією, а локація біля пірамід робить старт винятковим для учасників. Саудівський вершник Абдулрахман Аль-Раджі, який нещодавно здобув командне золото та індивідуальне срібло Азійських ігор у Японії, також назвав виступ у цьому історичному місці особливим досвідом.

Перед фіналом у Рабаті

Global Champions Tour заснував у 2006 році нідерландський олімпійський чемпіон Ян Топс. Тоді серія складалася з шести змагань, а в сезоні 2026 року охоплює 17 локацій у 15 країнах. Топс назвав дебют туру в Каїрі важливою віхою у рік 20-річчя проєкту.

У п’ятницю на турнірі заплановані старти CSI5 на висотах 1,45 та 1,55 метра. У суботу змагання завершаться Гран-прі Каїра з призовим фондом 1 млн євро.

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