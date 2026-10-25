У капітана ОАЕ Чопри потемніло в очах від спеки в Дубаї — The National

Капітан збірної ОАЕ з крикету Рахул Чопра відчув теплове виснаження під час матчу з Нідерландами в Дубаї: за його словами, перед очима стало темно. Після допомоги медиків 31-річний гравець повернувся на поле й завершив інінгс із 82 очками без вибуття, повідомляє The National.

Допомога медиків

Чопрі стало зле під час першого матчу тристоронньої серії Cricket World Cup League Two. Парамедики та керівник медичної служби команди Маніш Пардеші вивели його з поля. Гравцеві надавали допомогу в машині швидкої біля майданчика, щоб знизити температуру тіла.

Після повернення Чопра пояснив, що вирішив продовжити гру, оскільки вже адаптувався до умов і хотів додати команді ще 10–20 очок. Він назвав спеку надто сильною та зазначив, що вперше відчув подібний стан під час крикетного матчу.

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Перемога Нідерландів

Збірна ОАЕ набрала 244 очки, а Нідерланди досягли цілі у 245 очок із трьома вікетами в запасі. Відкривальний гравець нідерландської команди Макс О'Дауд оформив сенчурі.

Спека й висока вологість позначилися також на нідерландських боулерах Ар'яні Датті та Полі ван Мекерені, які через болісні судоми були змушені перервати свої серії подач. Фахівець із фізичної підготовки збірної ОАЕ Азхаруддін Куреші заявив, що жовтневі умови в Дубаї цього року виявилися незвично важкими через вологість.

Подальші матчі ОАЕ

Незалежно від результатів решти матчів серії проти Нідерландів та Оману, ОАЕ завершать Cricket World Cup League Two на останньому місці. У грудні команда зіграє в кваліфікаційному плей-оф у Непалі, де боротиметься за збереження статусу учасника матчів ODI.

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