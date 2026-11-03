У Кенії просять зупинити держфінансування матчу Баварії та Аякса — Nation Kenya

Шестеро громадян Кенії звернулися до Високого суду з вимогою тимчасово заборонити державі виділяти або витрачати публічні кошти на товариський матч між мюнхенською «Баварією» та амстердамським «Аяксом». Гра запланована на 5 січня 2027 року на Міжнародному стадіоні Раїли Одінги в Найробі.

Як повідомляє Nation Kenya, заявники просять заборонити владі санкціонувати, розподіляти, переказувати або витрачати державні гроші на захід, доки не буде доведено відповідність таких видатків конституції та законам про державні фінанси.

Позивачі також домагаються заборони для держави брати на себе фінансові зобов’язання, надавати гарантії, брати зобов’язання щодо відшкодування збитків або укладати контракти, які можуть покласти витрати на платників податків. Окремо вони просять зупинити переговори, контакти й операції між державою та двома клубами до розгляду справи.

Вимога розкрити контракти

Заявники хочуть зобов’язати відповідачів упродовж семи днів оприлюднити всі спонсорські угоди та контракти з клубами або їхніми представниками. Вони також вимагають назвати корпоративних спонсорів, розкрити їхні фінансові внески та зобов’язання, а також визначити загальну вартість заходу, зокрема виплати «Баварії» й «Аяксу».

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Запит охоплює дані про бюджети на гонорари за участь, подорожі, проживання, безпеку, страхування, гостинність та інші організаційні витрати. Позивачі також прагнуть отримати інформацію про можливе використання державних коштів, гарантій, субсидій, персоналу, охоронних служб, транспорту та інших ресурсів держави.

Питання про можливі витрати бюджету

Президент Вільям Руто 28 жовтня заявив, що матч проведуть завдяки корпоративним партнерствам і самодостатній комерційній моделі. Водночас заявники вважають, що це не доводить відсутності прямих або непрямих фінансових зобов’язань держави та платників податків.

У позові згадано медіаповідомлення від 30 жовтня про можливий гонорар «Баварії» у 5 млн євро, або приблизно 724,6 млн кенійських шилінгів. Однак заявники наголосили, що самостійно не перевіряли цю суму й вимагають офіційного підтвердження від влади. Вони також просять зберегти всі фінансові та закупівельні документи, пов’язані з матчем, до завершення розгляду справи.

Суд ще не ухвалив рішення щодо позову й не видав запитуваних тимчасових приписів.

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