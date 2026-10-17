У Києві провели MMA-турнір на честь спецпідрозділу ГУР Артан

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У столиці відбувся п’ятий турнір з MMA Alpha Self Defense, присвячений спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У межах змагань відбулися поєдинки з панкратіону в категорії «Аматорське MMA». В октагон вийшли бійці віком 18-25 років, які раніше не брали участі в сутичках на професіональному рівні.

Турнір провели у форматі гран-прі в трьох вагових категоріях – до 61 кг, до 71 та до 84 кг. Переможець кожного поєдинку отримав призові в розмірі 50 тисяч грн і подарунки від спонсорів.

Захід організували ГО Alpha Self Defense (ASD), Департамент молоді та спорту Києва, Федерація панкратіону України та спецпідрозділ «Артан». Перед стартом MMA-турніру виступив репер Скруджі з піснею X.

Джерело: ГУР

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