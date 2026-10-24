У Клінгенталі протестують новий порядок старту у стрибках — Interia Sport

У німецькому Клінгенталі в суботу, 24 жовтня, в індивідуальному турнірі літнього Гран-прі з лижних стрибків протестують новий формат проведення першої серії. Він передбачає визначення стартового порядку за результатами кваліфікації, повідомляє Interia Sport.

Стартуватимуть за результатами кваліфікації

Досі список учасників першої серії змагань Кубка світу формували відповідно до загального заліку. Спортсмени без залікових очок стартували на початку, а їхні номери визначали жеребкуванням. Стрибуни, які мали очки, виходили на трамплін від найнижчої позиції в загальному заліку до лідера, який мав 50-й стартовий номер.

За новою схемою спортсмени стартуватимуть у зворотному порядку до підсумків кваліфікації: від стрибуна, який посів 50-те місце, до її переможця. Відповідно, переможець відбору завершуватиме першу серію. У Клінгенталі останнім у стартовому порядку буде польський стрибун Кацпер Томасьяк, який напередодні виграв кваліфікацію зі стрибком на 144 метри.

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Формат планують застосувати на чотирьох етапах

Міжнародна федерація лижного спорту FIS уже затвердила новий формат для чотирьох вікендів Кубка світу сезону 2026/2027: у Тітізеє-Нойштадті, Енгельберзі, Віллінгені та Осло. На цих етапах перед недільними індивідуальними змаганнями кваліфікацію не проводитимуть. Стартовий порядок визначатимуть за результатами суботнього турніру: спортсмен, який посяде 50-те місце в суботу, починатиме першу серію в неділю, а переможець стартуватиме останнім.

У Клінгенталі випробують лише першу частину формату, оскільки там заплановано один індивідуальний турнір. Друга серія відбудеться за звичним принципом: до неї пройдуть 30 стрибунів, які виступатимуть у порядку від 30-го місця після першої серії до проміжного лідера.

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