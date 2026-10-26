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У Лондоні почали оголошувати переможців Золотого м’яча 2026

UA NEWS 26 Жовтня 2026 23:32
У Лондоні почали оголошувати переможців Золотого м’яча 2026
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26 жовтня в Лондоні проходить церемонія вручення «Золотого м’яча» (Ballon d’Or) 2026. Під час заходу оголошують імена найкращих футболістів світу та лауреатів інших футбольних нагород. Список переможців оновлюється.

Молодий талант року серед чоловіків – Ламін Ямаль («Барселона»)

Ламін Ямаль тричі поспіль визнаний найкращим молодим футболістом

Нагороду Ламіну Ямалю вручив легендарний український футболіст, а нині – Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 1
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 2

Молодий талант року серед жінок – Вікі Лопес («Барселона»)

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 3
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 4

Нагороду Вікі Лопес вручала одна з найкращих захисниць сучасності, англійка Люсі Бронз. 

Тренер року серед жінок – Пере Ромеу («Барселона»)

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 5
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 6

Найкращому тренеру року серед жіночих команд вручав нагороду найкращий тренер в історії «Валенсії» Рафаель «Рафа» Бенітес.

Тренер року серед чоловіків – Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії)

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 7
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 8

Найкращому тренеру року серед чоловічих команд вручав нагороду легендарний футболіст і тренер Тьєрі Анрі. 

Продовження церемонії триває.

Нагадаємо, що Сайт Золотого м’яча випадково розкрив переможців ще до початку офіційної церемонії.
 

Видання France Football оголосило список номінантів на Золотий м'яч-2026.

Мбаппе назвав природними розмови про його шанси на «Золотий м’яч».

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