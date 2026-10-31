У матчі Нової Зеландії та Фіджі вилучили двох гравців — ABC News Australia

У матчі Кубка світу з регбіліг між збірними Нової Зеландії та Фіджі на стадіоні «Робіна» на Голд-Кості в Австралії вилучили по одному гравцеві з кожної команди. Новозеландський вінгер Роналдо Мулітало отримав вилучення за жорсткий удар плечем у голову фіджійця Роналда Філітоги, після чого півзахисник Фіджі Брендон Вейкем ударив Мулітало в голову, коли той лежав на газоні.

Інцидент за переваги Нової Зеландії

Як повідомляє ABC News Australia, арбітр Грант Аткінс вилучив обох спортсменів. На момент епізоду результат матчу фактично був вирішений: після першого тайму Нова Зеландія вела з рахунком 48:0, оформивши вісім спроб.

Мулітало був серед авторів восьми спроб у першій половині зустрічі. Першу спробу новозеландці занесли вже на другій хвилині завдяки Джерому Г'юзу. Згодом відзначилися Кіано Кіні, Кейсі Маклін і Дейн Гагай. У перші 12 хвилин збірна Нової Зеландії чотири рази занесла м'яч у залікову зону суперника.

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Турнірні наслідки

Капітан збірної Фіджі Апісай Короїсау зазнав удару по голові в дев'ятій хвилині та не зміг продовжити гру. Фіджі не вийшла до півфіналу, тому Вейкем більше не зіграє на турнірі. Натомість участь Мулітало в півфінальному матчі опинилася під сумнівом через можливе дисциплінарне покарання.

Збірна Нової Зеландії, за даними ABC News Australia, імовірно, зустрінеться в півфіналі з Тонгою або Самоа.

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